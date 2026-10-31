به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، پویش سلامت علوی با حضور گروه جهادی، درمانی و پزشکی «سفیران علم و دانش» در شهرستان فاریاب برگزار شد و به اهالی چهار روستای محروم این منطقه خدمات‌رسانی شد.

در این پویش جهادی، تیم مجهز پزشکی و دندانپزشکی با حضور در مناطق محروم، به مدت دو روز به ارائه خدمات بهداشت و درمان رایگان به اهالی محترم پرداختند.

سید ابوالحسن حسینی فرماندار فاریاب گفت:این تیم پزشکی و درمانی شامل پزشک خانواده، پزشک زنان و زایمان و دندانپزشک بوده که به مدت دو روز به مردم عزیز چهار روستای بخش هور از توابع شهرستان فاریاب خدمات‌رسانی و ویزیت رایگان ارائه دادند.