به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در بیانی‌های با هشدار درباره تداوم پاکسازی قومی در نوار غزه اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی همچنان فلسطینیان را به سمت محدود‌های سوق می دهند که به طور مداوم کوچکتر می شود؛ روندی که موج‌های پیدرپی آوارگی را در پی داشته است و همزمان با تخریب باقیمانده زیرساخت‌های غیرنظامی و حمله به محل‌های اسکان آوارگان ادامه دارد.

«آجیت سونگای» مدیر دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأکید کرد که رژیم اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر باید انتقال اجباری فلسطینیان در داخل نوار غزه را متوقف کند؛ اقدامی که جنایت جنگی محسوب می شود و ممکن است در عین حال در زمره جنایت علیه بشریت نیز قرار گیرد.

او همچنین خواستار تسهیل بازگشت امن و همراه با کرامت فلسطینیان به خانه‌ها و مناطقی شد که ناچار به ترک آنها شده‌اند.