به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه طرح ضربتی بازرسی بهداشتی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و جایگاه‌های سوخت استان از امروز در استان آغاز می‌شود گفت: این طرح با هدف ارتقای شاخص‌های بهداشتی، صیانت از سلامت مسافران و شهروندان و اطمینان از رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی به اجرا درمی آید.

او افزود: در اجرای این طرح، کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط، وضعیت بهداشتی سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها، تأسیسات آب آشامیدنی، سامانه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب و پسماند و همچنین شرایط بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مستقر در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و جایگاه‌های سوخت را به‌صورت هدفمند بررسی و ارزیابی می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: هرگونه سهل‌انگاری در رعایت موازین بهداشتی و بی‌توجهی به اخطار‌های قانونی که سلامت عمومی را به مخاطره بیندازد، با واکنش بازرسان بهداشت محیط مواجه خواهد شد.

شریفی افزود: با هماهنگی دادستانی و دستگاه قضایی، اقدامات قانونی علیه واحد‌های متخلف پیگیری و در موارد مشمول قانون، متخلفان مطابق ضوابط و مقررات به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

او از مسئولان و بهره‌برداران مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و جایگاه‌های سوخت خواست با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و همکاری با بازرسان، برای رفع نواقص بهداشتی اقدام و سلامت و ایمنی مسافران را در اولویت قرار دهند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: از شهروندان و مسافران می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا تخلف بهداشتی در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی، جایگاه‌های سوخت و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.