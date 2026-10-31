به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر گفت: این سامانه به همت دکتر علی اخوان نیک‌آیین، دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مهندسی پزشکی، گرایش بیومکانیک این دانشگاه، طراحی و ساخته شده است.

مهدی نصری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر افزود: این دستگاه با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از بازو‌های مکانیکی و فنر‌های طراحی‌شده، امکان پشتیبانی از حرکات نشستن و برخاستن را فراهم می‌کند و با هدف کاهش بار‌های مکانیکی وارد بر اندام‌های تحتانی و ستون فقرات، به کاهش فشار‌های جسمانی و مصرف انرژی کاربر کمک می‌کند.

وی گفت: از ویژگی‌های شاخص این سامانه می‌توان به قابلیت تنظیم ارتفاع نشیمنگاه، ساختار سبک و طراحی ارگونومیک و همچنین امکان اتصال به بدن هنگام راه رفتن اشاره کرد. این ویژگی‌ها به کاربر امکان می‌دهد بدون نیاز به جدا کردن دستگاه، در وضعیت‌های مختلف حرکتی و شرایط کاری از آن استفاده کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر با تشریح سازوکار عملکرد این دستاورد پژوهشی بیان کرد: عملکرد سامانه بر پایه سازوکار‌های مکانیکی و فنری طراحی شده است و بدون نیاز به موتور یا منبع انرژی الکتریکی، امکان پشتیبانی از کاربر هنگام نشستن و برخاستن را فراهم می‌کند.

وی یادآور شد: این سامانه با تمرکز بر نیاز‌های ارگونومیکی جراحان و با هدف کاهش فشار‌های ناشی از ایستادن‌های طولانی‌مدت طراحی و ساخته شده است. توسعه چنین تجهیزاتی می‌تواند گامی مؤثر در مسیر پیشرفت فناوری‌های پوشیدنی، طراحی سامانه‌های کمک‌حرکتی و توسعه راهکار‌های نوآورانه در حوزه مهندسی پزشکی باشد.