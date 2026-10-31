به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اخیر صدراعظم آلمان در فضای مجازی نوشت: دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

وزیر خارجه افزود: هنگامی که سال گذشته حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، آقای مرتس از این حملات استقبال کرد.

او گفت «آن‌ها دارند کار کثیف اروپا را انجام می‌دهند.»؟!

۱۰۰ میلیارد یورو در مقایسه با ضربه‌ای سهمگین و ویرانگر که نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران به کسانی که جرئت تعرض به ملت ما را داشته باشند وارد خواهند کرد، هیچ است.

آقای عراقچی تاکید کرد: دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.