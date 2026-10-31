به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۷ صبح امروز شاخص کیفی هوا در شهر اهواز در ایستگاه نیوساید به ۱۶۲ و در ایستگاه‌های حفاری ۱۵۸ و در ایستگاه استانداری به ۱۵۳ AQI رسید.

همچنین این شاخص در شهر دزفول به ۱۵۲ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی (قرمز) است.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهر‌های شوشتر ۱۴۱، هندیجان ۱۳۳ و در هویزه ۱۱۷ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت نارنجی آلودگی هواست.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.