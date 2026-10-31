به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محصول پیاز در خراسان‌شمالی همه‌ساله توسط کشاورزان این استان در اواخر اسفندماه کشت می‌شود و در اواخر تابستان و اوایل پاییز از سطح مزارع برداشت و برای فروش به بازار عرضه می‌شود.

محصولی که نه تنها نیاز مصرف کننده داخلی را تامین می‌کند بلکه می‌تواند سهم قابل توجهی از صادرات استان را به خود اختصاص دهد.

آقای امیدوار کشاورز فاروجی است که پیاز‌های تولیدی خود را به بازار‌های کشور‌های همسایه از جمله عراق و ترکیه صادر می‌کند.