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روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان اعلام کرد: سومین سوگوارهی شعر استانی فاطمی، دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در شهرستان دورود برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان اعلام کرد: با همکاری انجمن ادبی حافظ شهرستان دورود سومین سوگوارهی شعر فاطمی با حضور شاعران آئینی استان لرستان برگزار میشود.
این مراسم دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای مهر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود برگزار خواهد شد.