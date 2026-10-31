با گذشت ۲۴۴ شب از تجمع‌ها و راهپیمایی‌های شبانه مردمی در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف، حضور مستمر نوجوانان و جوانان در این مراسم‌ها چشمگیر بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاضران در این تجمعات با الگوگیری از رشادت‌های نسل‌های گذشته، بر ادامه مسیر دفاع از کیان و خاک کشور تأکید کردند.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای اصفهان

شرکت کنندگان در این اجتماع‌ها با سردادن شعار‌های حماسی، حمایت قاطع خود را از حافظان امنیت کشور و نیرو‌های مسلح اعلام و تأکید کردند که اتحاد و همبستگی ملی، سدی نفوذناپذیر در برابر تهدیدات دشمنان است.