به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با تخلفات حوزه سوخت، مأموران انتظامی پاسگاه عملیاتی سهل‌آباد هنگام بازدید و بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری در جایگاه پمپ‌بنزین سهل‌آباد، موفق به کشف و ضبط ۴۶ عدد کارت سوخت شدند.

سرهنگ رضایی افزود: در این رابطه خودرو توقیف و راننده به همراه کارت‌های مکشوفه با تشکیل پرونده برای بررسی موضوع و انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.