اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه نوشت: هم‌صدایی نخست‌وزیر کانادا با ادعای پوچ امارات درباره جزایر ایرانی، تناقضی آشکار و نقض فاحش اصول منشور سازمان ملل است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به هم‌صدایی نخست‌وزیر کانادا با مقام اماراتی در تکرار ادعای بی‌اساس علیه جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، در شبکه ایکس نوشت:

امارات در ۱۹۷۱ ایجاد شد. با وجود این، درباره سه جزیره‌ای ادعای مالکیت می‌کند که پیشینه ایرانی آنها و تعلقشان به قلمروی ایران به چند هزار سال قبل از ایجاد این فدراسیون در ۱۹۷۱ بازمی‌گردد. عجیب اینکه حالا نخست‌وزیر کانادا با این ادعای پوچ هم‌صدا شده است!

کانادا بیش از هر کشور دیگری باید اهمیت حرمت‌گذاری به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشور‌ها را متوجه باشد. کانادا باید تاریخ خودش را به یاد بیاورد: حمله آمریکا به کانادا در جنگ سال ۱۸۱۲، مانیفست الحاق مونترال در ۱۸۴۹ و جدیدتر از همه تهدید‌های ترامپ درباره تبدیل کانادا به ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا!

تمامیت ارضی و تعهد به واقعیت‌های تاریخی برای کانادا یک اصل است یا فقط وقتی پای خودش در میان باشد، مهم می‌شود؟

کشوری که خود قرن‌ها برای حفظ تمامیت ارضی‌اش در برابر طمع‌ورزی همسایه جنوبی ایستاده، چگونه می‌تواند در قبال اختلافی ساختگی و موهوم، جانب ادعای ارضی دروغینی که به مثابه ماجراجویی خطرناک است بگیرد و به این فکر نکند که کار او به منزله بریدن شاخه‌ای است که خود روی آن نشسته است؟