افشای اطلاعات تازه درباره پرونده اپستین و اقدام او برای قاچاق دختران نوجوان به کاخ سلطنتی بالمورال در اسکاتلند واقع در شمال انگلیس به میزبانی اندرو برادر شاه انگلیس، افشاگری‌هایی که پرونده فساد افراد مرتبط با اپستین سرشبکه فساد و قاچاق دختران خردسال برای خوش‌گذرانی صاحبان قدرت و ثروت را بار دیگر در انگلیس گشود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تازه‌ترین افشاگری‌ها درباره ابعاد پرونده فساد جفری اپستین سرشبکه مخوف انواع جرایم از جمله فساد جنسی، نشان می‌دهد که او به همراه گیلین مکسول دستار انگلیسی ویژه اپستین دختران نوجوان را با هوایپمای اختصاصی به اسکاتلند و کاخ سلطنتی بالمورال به میزبانی اندرو برادر شاه انگلیس قاچاق می‌کرد.

جفری اپستین در زندانی در آمریکا در آستانه محاکمه بود که اعلام شد در سلولش مرده پیدا شد. مکسول دستیار ویژه اپستین هم پس از ماه‌ها پیگیری قربانیان شبکه اپستین در آمریکا محاکمه و به جرم قاچاق جنسی و جذب و فریب دختران نوجوان برای شبکه فساد اپستین به بیست سال زندان محکوم شد.

شبکه اپستین که به گفته ناظران ابعا فسادش هنوز سر به مهر است، علاوه بر خاندان سلطنتی انگلیس با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارای پیوندی عمیق توصیف شده است. این ارتباط خشم مردمی از ترامپ در سفر اخیرش به انگلیس را تشدید کرد.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: دونالد ترامپ یک فاشیست است و به اینجا تعلق ندارد.

او می‌افزاید: همه افرادی که به ارزش‌های انسانی پایبند هستند، از ترامپ دوری می‌کنند.

مخالفان سفر ترامپ که متهم پرونده شبکه مخوف فساد و جرایم اپستین است، دعوت خاندان سلطنتی از او را تکریم فاسد و دهن کژی به عدالت توصیف و آن را محکوم کردند.

یک شهروند انگلیسی که عکس ترامپ پشت میله‌های زندان را در دست دارد، می‌گوید: این مرد رئیس جمهور ترامپ به علت جرایمی که مرتکب شده است باید در زندان باشد چرا که او جرایم زیادی مرتکب شده، اما همچون نتانیاهو تلاش می‌کند محاکمه نشود. هزینه جرایم و در قدرت ماندن آنها را مردم دنیا دارن پرداخت می‌کنند. آن‌ها برای دموکراسی در کل جهان تهدیدند.

به عقیده ناظران پرونده اپستین، مکسول، خاندان سلطنتی انگلیس و ترامپ، روایتی پیچیده از ارتباط قدرت، ثروت فساد جنسی وانواع جرایم است. پرونده‌ای که افکارعمومی هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ مانده بسیاری درباره ابعادآن دارد.