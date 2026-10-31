بامداد امروز از مناطقی در استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، تهران و گیلان رگبار باران و رعد و برق گزارش شده است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان هواشناسی امروز برای شمال خوزستان، چهارمحال و بختیارى، لرستان و ایلام و در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد.

با پیش بینی شدت فعالیت سامانه بارشی برای شمال خوزستان، چهارمحال و بختیارى، لرستان و ایلام هشدار نارنجی صادر شده است.

هموطنان در این مناطق از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

برای ارتفاعات البرز مرکزى هم افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است.

کمینه دمای شهرکرد در بامداد امروز به ۱ درجه و همدان به ۴ درجه سلسیوس رسید.