به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اد میلیبند وزیر خارجه جدید انگلیس می‌گوید: این کشور از زمان حمله روسیه به اوکراین در زمان حاکمیت حزب محافظه کار، سیاست عدم تعامل مستقیم و دوجانبه با وزرای روسیه را اجرا کرده است و ما قصد تغییر این سیاست را نداریم.

رسانه‌ها در انگلیس نوشتند: اد میلیبند وزیر خارجه این کشور همچون برخی دیگر از کشور‌های اروپایی حاضر در نشست گروه بیست حاضر نشده است مطابق سنت دیرین در آغاز نشست عکس دسته‌جمعی با حضور لاوروف وزیر خارجه روسیه بگیرند و به همین علت وزیر خارجه آمریکا به عنوان میزبان این نشست این سنت دیرین را لغو کرد تا حاشیه سازی‌ها در این باره متوقف شود.

قرار بود عکس دسته‌جمعی وزیران خارجه کشور‌های عضو گروه بیست در آغاز نشست وزرای خارجه گروه بیست در آتلانتا واقع در ایالت جوجیای آمریکا گرفته شود.

دولت‌های انگلیس از هر دو حزب مسلط محافظه‌کار و کارگر در این کشور از آغاز جنگ روسیه و اوکراین ضمن تشدید تحریم‌ها علیه روسیه از اینکه پیشتاز کمک‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی به اوکراین در جنگ با روسیه بوده‌اند با افتخار یاد کردند.

دولت انگلیس در لایحه بودجه امسال این کشور اعلام کرد بیش از ۱۰ میلیارد پوند کمک و حمایت مالی و نظامی جدید برای اوکراین در نظر گرفته است.