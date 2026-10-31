به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در استان البرز امسال با شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» و با محوریت تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و آشنایی نسل نوجوان با تاریخ دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وحید جعفری، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان البرز، در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز، از اعزام ۱۰ هزار دانش‌آموز دختر به اردوهای راهیان نور خبر داد و گفت: اعزام کاروان‌های دانش‌آموزی از روز چهارشنبه آغاز می‌شود و تا پنجم آذر ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح برنامه‌های فرهنگی این هفته افزود: برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز در ۱۱۰ مدرسه استان، از برنامه‌های محوری این مناسبت است که با حضور پیکر مطهر شهدای گمنام از دوازدهم آبان آغاز می‌شود.

جعفری همچنین از برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام هم‌زمان با راهپیمایی ۱۳ آبان در کرج و شهرستان‌های استان خبر داد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی البرز، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه خانواده شهدای دانش‌آموز را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد و گفت: در کنار این برنامه‌ها، مسابقات ورزشی، پویش‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها و رقابت‌های دانش‌آموزی در رشته‌های عکاسی، روایتگری، شعر و خوشنویسی نیز برگزار می‌شود.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را تقویت مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی، آشنایی نسل نوجوان با ارزش‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.

راهیان نور، یادواره شهدای دانش‌آموز و برنامه‌های فرهنگی و هنری، محور اصلی فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی البرز در این ایام است.