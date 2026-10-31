دولت انگلیس در اقدامی جنجالی ورود شماری از استادان دانشگاه، نویسندگان و فعالان مدنی حامی حقوق فلسطینیان را به این کشور ممنوع کرده که واکنش‌های زیادی در پی داشته است.

تداوم واکنش‌ها به ممنوعیت ورود منتقدان رژیم صهیونیستی به انگلیس

تداوم واکنش‌ها به ممنوعیت ورود منتقدان رژیم صهیونیستی به انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ یک سیاستمدار انگلیسی و عضو شورای محلی منطقه واندزورث (Wandsworth) در جنوب لندن اقدام دولت انگلیس در ممنوع کردن ورود شماری از نویسندگان، استادان دانشگاه و فعالان مدنی حامی حقوق فلسطینیان و منتقدان رژیم صهیونیستی را تصمیمی وحشتناک و حمله‌ای آشکار به آزادی بیان و آزادی آکادمیک در دانشگاه‌ها دانست.

آیدین دیکردم در صفحه شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از تصمیم دولت انگلیس نوشت: این تصمیم رویه‌ای را ایجاد می‌کند که در آینده از سوی جریان راستِ اقتدارگرا مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت و این دقیقاً همان نوع اقدامی است که رأی‌دهندگان در ماه مه آن را رد کردند.

جیمز میدوی، اقتصاددان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی انگلیسی نیز در حساب کاربری‌اش در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تصمیمی که دولت برنهام گرفته، همان‌قدر که مضحک است، خطرناک نیز هست.

وی افزود: ممنوع کردن حضور مالم، یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران اقلیم و تغییرات آب وهوایی در جهان، در یک رویداد عمومی و یک کنفرانس دانشگاهی، نمونه‌ای آشکار از حمله به آزادی بیان است.

آندریاس مالم از محققان برجسته آب و هوا در جهان می‌گوید: جلوگیری از ورود حامیان فلسطین نمونه دیگر یاز چگوگی تخریب دموکراسی ما از سوی اتحادیه بریتانیا با اسرائیل نسل‌کش است.

مت کنارد نویسنده و فعال رسانه‌ای انگلیسی هم در واکنش به اقدام دولت انگلیس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: خط قرمز صهیونیسم نقض شده است مردم در همه جا آشکارا در مورد این ایدئولوژی نژادپرستانه و استعماری صحبت می‌کنند، بازگشتی در کار نیست، خط قرمز بعدی که باید نقض شود مشروعیت اخلاقی و قانونی مقاومت مسلحانه فلسطینیان است و این اتفاق در حال روی دادن است.

دنی موریس فعال مدنی در انگلیس در صفحه شخصی‌اش در شبکه‌ها‌ی اجتماعی نوشت: مقاومت مسلحانه‌ای که اکنون در غزه در حال روی دادن استف از نظر من قهرمانانه است.

تداوم واکنش‌ها به ممنوع شدن ورود شماری از حامیان حقوق فلسطینیان به انگلیس

دولت انگلیس در اقدامی جنجالی ورود شماری از استادان دانشگاه، نویسندگان و فعالان مدنی حامی حقوق فلسطینیان را به این کشور ممنوع کرده که واکنش‌های زیادی در پی داشته است.

سولومون هیوز (Solomon Hughes) روزنامه‌نگار تحقیقی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی انگلیس در واکنش به اقدام دولت این کشور در ممنوعیت سفر حامیان حقوق فلسطینیان و منتقدان رژیم اسرائیل در صفحه شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی نوشت: شعبانه محمود (وزیر کشور) متعهد به سرکوب شدید علیه جریان چپ و حامیان فلسطین شده است. او آندریاس مالم، چهره دانشگاهی را بدون آنکه حتی کارزاری از سوی جناح راست علیه او شکل گرفته باشد، به صورت یک جانبه از ورود به بریتانیا منع کرد.

این نویسنده انگلیسی افزود: او آسیب عمیقی به حزب حاکم کارگر وارد خواهد کرد و اختیارات و قدرت‌های سرکوبگرانه‌ای را در اختیار هر دولت آینده محافظه‌کار یا حزب رفورم (اصلاحات) قرار خواهد داد.

پیش‌تر نیز جرمی کوربین، ریچارد برگن، زارا سلطانان نمایندگان مجلس و شمار زیادی از استادان دانشگاه و نویسندگان اقدام دولت انگلیس در ممنوعیت ورود حامیان حقوق فلسطینیان و منتقدان رژیم اسرائیل به این کشور را شرم‌آور دانستند و این اقدام دولت را سرکوب آزادی بیان توصیف و آن را محکوم کردند.

انتقاد نماینده مستقل مجلس انگلیس از سرکوب آزادی بیان

یک نماینده مستقل مجلس انگلیس محروم کردن شماری از نویسندگان و استادان دانشگاه از ورود به انگلیس برای حمایت از حقوق فلسطینیان را شرم آور دانست.

زارا سلطانا در صفحه شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی نوشت: حسن پایکر از ورود به بریتانیا منع شده است. سالی رونی دیگر نمی‌تواند کتاب‌هایش را در این کشور به فروش برساند. حالا آندریاس مالم نیز از ورود به کشور محروم شده است.

همه این اتفاقات به‌خاطر اعتراض و موضع‌گیری آنها علیه نسل‌کشی مردم فلسطین از سوی اسرائیل است.

این است بریتانیای اندی برنهام (نخست وزیر انگلیس)!

این نماینده مستقل مجلس افزود: یک دولت اقتدارگرای حزب کارگر که همچنان به تسلیح و حمایت از یک نسل‌کشی ادامه می‌دهد، اما در عین حال کسانی را که جرئت مخالفت با آن را دارند، مجرم می‌داند.

شرم بر همه آنها!

حسن پایکر با نام اینترنتی HasanAbi، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و استریمر آمریکایی با ریشه خانوادگی ترک است. او متولد ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۱ در نیوجرسی آمریکاست و فارغ‌التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه راتگرزاست.

پایکر از چهره‌های شناخته شده جریان چپ آمریکا و فعال رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی است.