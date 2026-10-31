مردم شهرستان پاکدشت در دویست‌وچهل‌وچهارمین شب از اجتماعات شبانه خود، با حضور خسته‌ناپذیر در میدان‌ها، بار دیگر بر عزم راسخ خود برای دفاع از اسلام، ایران و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان پاکدشت در همسویی با ملت سراسر کشور، در ۲۴۴امین شب از حضور مستمر خود در خیابان‌ها، یک بار دیگر اراده و پایداری خود را به نمایش گذاشتند.

حاضران در این اجتماعات شبانه که میدان‌ها را به سنگری برای دفاع از میهن تبدیل کرده‌اند، با حضور گسترده خود ثابت کردند که در راه صیانت از اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، هرگز خستگی نمی‌شناسند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع حماسی تأکید کردند که این تداوم حضور، پیامی قاطع به دشمنان است و نشان می‌دهد که ملت ایران برای حفظ استقلال، عزت و سربلندی کشور، تا پایان راه در سنگر خیابان‌ها ایستادگی خواهند کرد.