مردم ولایتمدار شهرستان شهریار در دویست‌وچهل‌وچهارمین شب از اجتماعات خود در میدان شهدای گمنام، بر حفظ اتحاد و همبستگی ملی و حمایت بی‌قید و شرط از نیرو‌های مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهدای گمنام شهریار شب گذشته میزبان تجمع گسترده مردم بود که در ۲۴۴امین قرار شبانه خود، بار دیگر یکپارچگی خود را به نمایش گذاشتند.

حاضران در این اجتماع با شعار‌هایی حماسی، حمایت قاطع خود را از پاسداران امنیت کشور و نیرو‌های مسلح اعلام کرده و تأکید کردند که اتحاد و همبستگی ملی، سدی نفوذناپذیر در برابر هرگونه تهدید دشمنان است.