دویست‌وچهل‌وچهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان پردیس، با محوریت مکتب ایثار و سالروز شهادت شهید نوجوان حسین فهمیده، با حضور گسترده جوانان و نوجوانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و چهل و چهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان پردیس، جمعه هشتم آبان، با محوریت سالروز شهادت شهید نوجوان حسین فهمیده و نقش جوانان در ساخت آینده ایران اسلامی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده، بر تداوم راه شهدا و روحیه ایثار و فداکاری در نسل نوجوان و جوان تأکید کردند.

حاضران همچنین با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب درباره هم‌عهدی با جوانان برای ساخت آینده کشور، نقش نسل جدید را در پیشرفت علمی، فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی مهم دانستند.