کاراته کا‌های ایران در نخستین روز رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه با صعود ۲ ورزشکار به فینال و ۵ نماینده دیگر در دو بخش کاتا و کومیته به دیدار رده‌بندی، آغاز خوبی در این مسابقات داشتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ روسیه از جمعه ۸ آبان‌ماه در مسکو آغاز شد و کاراته‌کا‌های کشورمان در دو بخش کاتا و کومیته به مصاف حریفان خود رفتند.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و مرتضی نعمتی دو فینالیست ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه شدند و معصومه محسنیان، ستاره زارعی، یلدا نقی بیرانوند در بخش کومیته و فاطمه صادقی و ملیکا عزتی در بخش کاتا نیز برای کسب نشان برنز به روی تاتامی خواهند رفت.

نتایج کسب شده بدین ترتیب است:

در وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان، معصومه محسنیان در مرحله گروهی با نتایج ۵ بر ۲ و ۳ بر صفر مقابل نمایندگان اردن و روسیه به برتری رسید و راهی مرحله حذفی شد. وی در یک‌چهارم نهایی مقابل رازومنیخ از روسیه به تساوی صفر بر صفر رسید و با رأی داوران برنده تاتامی شد و به نیمه‌نهایی صعود کرد. محسنیان در این مرحله با نتیجه یک بر صفر مغلوب مولدیر ژانگبیربای از قزاقستان شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

ستاره زارعی دیگر نماینده ایران در این وزن، در مرحله گروهی با دو پیروزی مقابل نمایندگان روسیه و بلاروس با نتایج ۳ بر صفر و ۸ بر صفر و شکست یک بر صفر برابر نماینده قزاقستان، به جدول شانس مجدد راه یافت. وی در این مرحله با برتری مقابل گاشنیکوا از روسیه، جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد تا روز یکشنبه برای کسب نشان برنز به مصاف معصومه محسنیان برود.

یلدا نقی بیرانوند نیز در مرحله گروهی با سه پیروزی مقابل نمایندگان روسیه و بلاروس به مرحله حذفی صعود کرد. وی در یک‌چهارم نهایی مقابل پولاتوا از ازبکستان به تساوی ۷ بر ۷ رسید و با رأی داوران شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت. نقی بیرانوند در این جدول با پیروزی مقابل گاریپوا از روسیه، برای کسب نشان برنز باید به مصاف نماینده ازبکستان برود.

در وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان، هلیا کماسی در مرحله گروهی با دو پیروزی مقابل نمایندگان بلاروس و روسیه به مرحله حذفی راه یافت، او در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر صفر برابر لیاسکالو از روسیه شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی دیگر نماینده ایران در این وزن، پس از کسب دو پیروزی مقابل نمایندگان یمن با نتیجه ۱۰ بر صفر و روسیه ۷ بر صفر، راهی مرحله حذفی شد. وی در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر یک چرنیشوا از روسیه را شکست داد و در نیمه‌نهایی نیز با برتری ۸ بر صفر مقابل کوزیوا از ازبکستان، مقتدرانه به فینال صعود کرد. سعیدآبادی روز یکشنبه برای کسب نشان طلا به روی تاتامی خواهد رفت و با کاراته کا مصری رودررو می‌شود.

در وزن ۷۵- کیلوگرم مردان، مرتضی نعمتی پس از کسب سه پیروزی در مرحله گروهی مقابل رقبای خود، راهی مرحله حذفی شد. او ۹ بر صفر نماینده آلمان را از پیش رو برداشت. سپس ۶ بر ۲ حریف روس را مغلوب کرد و در سومین دیدار ۵ بر صفر حریفی از پاکستان را برد و در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر یک ناژمیرادو از ترکمنستان را شکست داد و در نیمه‌نهایی نیز با برتری ۶ بر صفر مقابل مامایوسوف از ازبکستان، مقتدرانه به دیدار نهایی راه یافت. نعمتی روز یکشنبه برای کسب نشان طلا مبارزه خواهد کرد.

فاطمه صادقی در گروه پنج ابتدا با نتیجه ۵ بر صفر الکیاندرا لنیک از روسیه را شکست داد، سپس با همین نتیجه مقابل کسنیا کوکاروا از روسیه به برتری رسید و در سومین دیدار نیز با نتیجه ۵ بر صفر میلنا رولیا از بلاروس را مغلوب کرد تا با سه پیروزی راهی مرحله حذفی شود.

ملیکا عزتی نیز در گروه سه، با نتایج مشابه ۵ بر صفر مقابل مونسیچا از تایلند، انجلینا از روسیه و صوفیا از بلاروس به پیروزی رسید و با سه برد راهی مرحله حذفی شد.

در مرحله یک‌چهارم نهایی، فاطمه صادقی با نتیجه ۴ بر یک سپیده امینی را شکست داد و ملیکا عزتی نیز با نتیجه ۳ بر ۲ از سد پولینا نماینده روسیه گذشت تا دو نماینده ایران به نیمه‌نهایی راه یابند.

در این مرحله، صادقی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل زاسکیا پوتری از اندونزی شکست خورد و عزتی نیز با نتیجه ۴ بر یک برابر پاولا گارسیا از اسپانیا مغلوب شد.

رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه یکشنبه با برگزاری دیدار‌های نهایی و رده‌بندی پیگیری می‌شود.