مردم شهرستان قرچک در دویست‌وچهل‌وچهارمین شب از اجتماعات شبانه خود در میدان امام خمینی (ره)، با حضور پرشور دانش‌آموزان و دانشجویان، بار دیگر بر وحدت و انسجام ملی در مسیر رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی (ره) در شهرستان قرچک، هر شب شاهد تجمعی حماسی از مردم خونخواه رهبر شهید امت است که با حضور گسترده خود، پیوند ناگسستنی میان ملت و ولایت را به نمایش می‌گذارند.

در این اجتماعات شبانه، حضور پرشور نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، جلوه‌ای ویژه بخشیده است. این نسل با اعلام وحدت و انسجام ملی، حضور خود را در میدان‌ها، پاسخی قاطع و محکمی به توطئه‌های تروریست‌های آمریکایی و صهیونیست دانستند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با شعار‌هایی حماسی، تأکید کردند که این استمرار حضور در خیابان‌ها، نشانه‌ای از بیداری ملی و آمادگی کامل ملت برای مقابله با هرگونه تهدید است تا بار دیگر ثابت شود که اقتدار ملی ایران، سدی نفوذناپذیر در برابر دشمنان است.