به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بامداد امروز در محور جاده کمربندی بومهن به سمت تهران، یک دستگاه تریلی پس از قیچی کردن بر روی پل، به پایین آن سقوط کرد.

در این حادثه دلخراش، هر دو سرنشین تریلی در اثر شدت ضربه جان باختند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، لغزنده بودن جاده، سرعت زیاد و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه از عوامل احتمالی وقوع این حادثه است؛ اما پلیس راهور با بررسی‌های دقیق‌تر، علت قطعی این سانحه رانندگی را اعلام خواهد کرد.