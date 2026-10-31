دویست‌وچهل‌وچهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، همزمان با سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و با حضور گسترده مردم در شهرهای نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان بهارستان در قرارگاه‌های همیشگی خود گرد آمدند تا بار دیگر بر تداوم ایستادگی و همدلی ملی تأکید کنند.

در این میان، مردم شهر صالحیه با حضور در خیابان شهید محمد جهان‌آرا و در همراهی با نوای حماسی حاج صادق آهنگران، حال‌وهوای دوران دفاع مقدس و یاد شهید نوجوان، حسین فهمیده را در فضای شهر زنده کردند.

در حاشیه این تجمع، نوجوانان و خانواده‌های بهارستانی در گفتگوهایی، بر مسئولیت نسل جوان در ساخت آینده ایران و نقش‌آفرینی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرده و انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده را یکی از اولویت‌های اصلی دانستند.