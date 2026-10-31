وزیر ورزش و جوانان ایران با حضور در دهکده بازی‌های المپیک جوانان داکار، ضمن دیدار صمیمانه با ورزشکاران ایرانی، در نشستی جداگانه با کادر سرپرستی کاروان کشورمان گفت‌و‌گو کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی جمعه ۹ آبان به همراه عسگری سفیر ایران در سنگال با حضور در دهکده بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶، از نزدیک با ورزشکاران و اعضای کاروان ایران دیدار کرد و در جریان آخرین وضعیت آنان قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان سپس در نشستی با کادر سرپرستی کاروان ایران، آخرین شرایط حضور ورزشکاران کشورمان و وضعیت رقبا را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، حمید عزیزی، سرپرست کاروان ایران، ضمن قدردانی از حمایت‌های مستمر وزیر ورزش و جوانان و همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال، گزارشی از وضعیت کاروان ارائه کرد و گفت: با حمایت وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل استانی و فدراسیون‌ها، تدارکات مناسبی برای حضور ورزشکاران جوان ایران در این رقابت‌ها پیش‌بینی شده است.

وی همچنین به تلاش‌های کمیته ملی المپیک در تمامی مراحل آماده‌سازی کاروان اشاره کرد.

دنیامالی نیز با قدردانی از تلاش‌های کادر سرپرستی، مسئولان کمیته ملی المپیک و سفارت ایران در سنگال، ابراز امیدواری کرد ورزشکاران جوان کشورمان با کسب بهترین نتایج، زمینه‌ساز شادی و افتخار مردم ایران شوند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری بازی‌های المپیک جوانان و تلاش کمیته بین‌المللی المپیک برای توسعه این رویداد در قاره‌های مختلف، میزبانی سنگال را گامی مهم در توسعه ورزش آفریقا دانست.

دنیامالی همچنین با اشاره به محدودیت‌های میزبان و کاهش تعداد رشته‌های حاضر در این دوره نسبت به المپیک جوانان ۲۰۱۸ آرژانتین، تأکید کرد که این موضوع بر تعداد رشته‌های اعزامی ایران نیز تأثیر گذاشته است و باید در ارزیابی عملکرد کاروان مورد توجه قرار گیرد.