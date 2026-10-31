به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ شهر‌ند خبرنگار ما در پیامی گلایه کردند که چرا به رغم اعلام اختصاص بودجه برای آسفالت کردن خیابان ها در منطقه زندگی شان هنوز این کار انجام نشده است.

متن پیام شهروند خبرنگارمان را در ادامه می بینید:

سلام وقت بخیر

پارسال گفتن بودجه تخصیص داده شده به آسفالت اسلام آبادشرقی اهواز و تو صداوسیما اعلام کردن پس چرا فقط خیابون۱۴ آسفالت شده؟ ما تا کِی تو بارون رو گِل راه بریم؟

خسته شدیم.

مردم این منطقه از قشر مستضعف و آبرومند هستند و به اندازه کافی از تورم بالا، رنج می برند، حالا به خاطر خرابی خیابون ها باید مدام ماشین هاشونو تعمیر کنند.

تو رو خدا خیابان های این منطقه رو آسفالت کنید بچه مدرسه ای ها در موقع بارندگی، لیز میخورند.