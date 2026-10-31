معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی لرستان با هشدار سطح زرد هواشناسی، از امروز شنبه تا روز سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ برای استان بارش‌های پراکنده و رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت: در پی هشدار زرد هواشناسی، برای آسمان استان از امروز شنبه ۹ آبان‌ تا روز سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید ، خیزش گردوخاک و احتمالتگرگ در مناطق مستعد پیش بینی می شود .

زینب اکبری افزود: اختلال در تردد خودروها، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد روان‌آب ، آب‌گرفتگی معابر عمومی، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی در پی بارش تگرگ، سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها، خیزش گردوخاک و افت کیفیت هوا از پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی خواهند بود.

وی بیان کرد:ا توجه به وزش باد شدید و احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعدوبرق، رعایت نکات ایمنی در تردد‌های جاده‌ای، فعالیت‌های کشاورزی و حضور در فضای باز ضروریی است و شهروندان با توجه به احتمال تشدید لحظه‌ای بارش‌ها و وزش باد شدید، توصیه‌های ایمنی را رعایت کرده و پیگیر هشدار‌های بعدی هواشناسی باشند.