مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت:مستند شاهد ۱۳۶ که روایت حماسه و مجاهدت‌های نخبه ی لرستانی خلبان شهید محمدباقر طاهر پور است به بخش نهایی جشنواره ی بین المللی فیلم مقاومت راه یافت.

راه یابی مستند شاهد۱۳۶ اثر فیلمساز لرستانی به جشنواره فیلم مقاومت

راه یابی مستند شاهد۱۳۶ اثر فیلمساز لرستانی به جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛میثم محتشم آرا گفت:سه هزار و ۱۷ اثر از ۱۰۹ کشور در بخش بین‌الملل و سه هزار و ۹۲۵ اثر در بخش ملی به دبیرخانه جشنواره ی بین المللی فیلم مقاومت رسیده که هیئت انتخاب داوری پس از مراحل داوری ۱۳۰ اثر را برای رقابت نهایی انتخاب کردند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان عنوان کرد: مستند شاهد۱۳۶ که روایت زندگی و مجاهدت های خلبان شهید محمد باقر طاهر پور است ،به مرحله ی نهایی نوزدهمین جشنواره ی بین المللی فیلم مقاومت راه یافته است.

این مستند که به کارگردانی محسن مرادی فیلمساز لرستانی در بنیادشهید و امورایثارگران تولیدشده،روایتی از زندگی سراسرحماسه سردار سرتیپ شهیدخلبان محمدباقرطاهرپور فرمانده پهپاد هوافضای سپاه پاسداران که اهل لرستان و از طراحان پهپاد شاهد۱۳۶ است..

همچنسن در این جشنواره آثار برگزیده در پردیس سینمایی ملت روی پرده خواهند رفت

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت تا ۱۴ آبان‌ ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.