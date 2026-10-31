مدیر سازمان تجاری ساری فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی لرستان از ساماندهی ۴۰ گروه تخصصی هوش مصنوعی در نخستین سرای نوآوری جهاد دانشگاهی استان برای توسعه ی کاربردهای هوش مصنوعی و فراهم‌سازی زمینه ی تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات فناورانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی لرستان با اشاره به ساماندهی ۴۰ تیم فعال در حوزه هوش مصنوعی در نخستین سرای نوآوری استان گفت: برگزاری رویدادها و کارگاه‌های تخصصی، تربیت نیروی انسانی متخصص و شناسایی و ارائه ی ایده‌های فناورانه در حوزه ی نیازهای اولویت‌دار استان، از مهم‌ترین برنامه‌های این مرکز بوده است.

رحیم بیرانوند با تأکید بر ضرورت توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری هوش مصنوعی در استان بیان کرد: در سرای نوآوری هوش مصنوعی استان، تاکنون اقدامات متعددی در زمینه ی شناسایی، تشکیل و ساماندهی ظرفیت‌های فناورانه انجام شده است.

وی افزود: برگزاری رویدادهای تخصصی، اجرای کارگاه‌های آموزشی و مهارتی و همچنین تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیازهای حوزه ی هوش مصنوعی، از دیگر محورهای فعالیت این مرکز است.

وی عنوان کرد: این اقدامات، ایده‌های برگزیده و طرح‌های فناورانه در حوزه‌های نظامی و همچنین مسائل و اولویت‌های مهم استان در بخش‌های مدیریت منابع آب، انرژی، پزشکی، صنعت و سایر حوزه‌های کاربردی، شناسایی و به مرکز راهبری پژوهش و پیشرفت هوش مصنوعی کشور و بدنه مدیریتی استان ارائه شده است.

وی با اشاره به ظرفیت واحدهای فناور مستقر و همکار جهاد دانشگاهی لرستان در حوزه ی هوش مصنوعی، از ارائه گزارشی درباره دستاوردها و توانمندی‌های این واحدها در نمایشگاه بین‌المللی مدیا اکسپو در برج میلاد تهران خبر داد و گفت: حضور در این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های فناورانه استان، ارائه محصولات و دستاوردها و ایجاد زمینه تعامل با فعالان و مجموعه‌های تخصصی این حوزه فراهم کرد.

بیرانوند بیان کرد: جهاد دانشگاهی لرستان با راه‌اندازی سرای نوآوری هوش مصنوعی و حمایت از گروه ها و واحدهای فناور، درصدد توسعه ی کاربردهای هوش مصنوعی، پاسخگویی به نیازهای واقعی استان و فراهم‌سازی زمینه ی تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات فناورانه است.