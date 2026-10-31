به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی لرستان گفت: در ۳۶ ساعت اخیر میانگین بارندگی در ایستگاه‌های هواشناسی استان ۴.۸ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

زینب اکبری افزود: در این مدت بیشترین میزان بارندگی در شهرستان کوهدشت با ۱۲.۹ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی بیان کرد:بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی استان، از ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجشنبه هفتم آبان تا ساعت ۰۶:۳۰ امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، در ایستگاه‌های خرم‌آباد ۳.۴، بروجرد ۱.۹،الیگودرز ۱.۸،پلدختر ۳.۳،دورود ۶.۸،الشتر ۶.۴،نورآباد ۱.۸،ازنا۲.۷ و رومشکان ۱۰.۹ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

اکبری عنوان کرد: همچنین میزانبارندگی.در سراب‌دوره ۵.۴، معمولان، ۳.۱،ایمان‌آباد۴.۸، سیلاخور ۴.۷، سپیددشت۲.۸، ریمله ۶.۶ و شول‌آباد ۱.۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.