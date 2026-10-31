مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: ۱۶۲ مورد برق غیرمجاز در قالب سی و ششمین رزمایش سراسری طرح ملی مهتاب در استان شناسایی و جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛شیرزاد جمشیدی گفت: رزمایش سراسری طرح ملی مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، مقابله با استفاده ی غیرمجاز از شبکه و ارتقای پایداری و کیفیت خدماترسانی به مشترکان در استان اجرا شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به فعالیت ۴۱ گروه عملیاتی در بخشهای جمعآوری برقهای غیرمجاز، بازرسی، نصب و تعويض کنتور در استان افزود: در این عملیات، ۱۶۲ مورد برق غیرمجاز شناسایی، اصلاح و جمعآوری و ۶۹۲ متر کابل مربوط به مکانهای دارای برق غیرمجاز هم جمعآوری شد.
جمشیدی بیان کرد: نصب ۷۱ انشعاب جدید، ۵۶ انشعاب غیردائم، ۱۴ دستگاه شمارشگر، تعویض ۶۲ دستگاه کنتور معیوب و نصب ۵۸ فیوز محدودکننده از دیگر اقدامات انجامشده در این رزمایش بوده است.
وی همچنین از تست و بازرسی انشعاب کشاورزی و ۱۱ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی در استان خبر داد و گفت: شناسایی و جمعآوری سه انشعاب غیرمجاز مربوط به دستفروشان و خودروهای سیار خم در دستور کار گروه های عملیاتی قرار گرفت.