فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری سارق حرفه‌ای و مالخر اموال مسروقه خبر داد که متهم نخست به ۱۵ فقره سرقت سیم و کابل و اماکن خصوصی اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "سیدسعید عزیزی" با اشاره به اینکه در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل و اماکن خصوصی و شکایت شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ امام علی (ع) قرار گرفت گفت: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و بررسی‌های فنی سارق را دستگیر که در بازجویی‌ها به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه در ادامه تحقیقات، مالخر اموال مسروقه نیز در یک مرکز ضایعات شناسایی و دستگیر شد افزود: بررسی‌ها نشان داد این فرد علاوه بر خرید اموال مسروقه، مواد صنعتی را نیز به مشتریان عرضه می‌کرد که هر دو متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.