به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "حجت‌الله عطایی" با بیان اینکه در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت محتویات خودرو، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت افزود: بررسی‌ها نشان داد سه سارق با تخریب شیشه خودرو‌ها اقدام به سرقت می‌کردند و پس از مواجهه با اعتراض همسایگان، با در دست داشتن یک دستگاه بی‌سیم خود را مأمور معرفی کرده و از محل متواری می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی، هر سه متهم را شناسایی و دستگیر کردند و یک دستگاه بی‌سیم نیز از آنان کشف و ضبط شد، افزود: خودروی پراید متعلق به متهمان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.