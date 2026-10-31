فرمانده انتظامی شهرستان مانه گفت: ۲۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی توسط مأموران پاسگاه انتظامی خرتوت کشف شد که متهم قصد تطمیع ماموران و فرار از چنگال قانون را داشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محسن اسدی" از کشف ۲۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی توسط مأموران پاسگاه انتظامی خرتوت خبر داد و گفت: متهم هنگام دستگیری قصد داشت با پیشنهاد دلار به مأموران از برخورد قانونی فرار کند.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه افزود: مأموران پاسگاه انتظامی خرتوت در جریان انجام مأموریت موفق به کشف و ضبط ۲۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی شامل ۱۰۰ گرم شیشه و ۱۰۰ گرم هروئین و دستگیری متهم شدند.

وی گفت: متهم هنگام دستگیری مبلغی دلار را به‌عنوان رشوه به مأموران پیشنهاد داد، اما کارکنان پاکدست انتظامی ضمن رد این پیشنهاد موضوع را نیز در پرونده ثبت کردند تا مراحل قانونی در این خصوص انجام شود.