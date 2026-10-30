به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، عصر امروز چهارمین ابر نفتکش، بدون توجه به اخطار‌های نیروی دریایی سپاه مبنی بر تردد نکردن از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز بعد از برخورد با مین دچار انفجار شدید شد و در آتش فتنه‌های آمریکایی در تنگه هرمز در حال سوختن است. این نفتکش متخلف نیز با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام بدون توجه به هشدار‌های رادیویی نیروی دریایی سپاه تلاش کرد از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز خارج شود. پیشتر نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر از برخورد دو نفتکش دیگر با مین‌های دریایی داده بود.