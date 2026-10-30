فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری سارق ساختمان‌های نیمه‌ساز و در حال احداث خبر داد و گفت: متهم به ۱۷ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محمدرضا قائمی نژاد" گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌ساز و تازه‌احداث، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ و پاسگاه ایرج قرار گرفت و مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی صحنه‌های سرقت، سارق سابقه‌دار را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه متهم در عملیاتی ضربتی و هنگام سرقت، به همراه یک دستگاه جوش سرقتی دستگیر شد، افزود: متهم در بازجویی‌ها به ۱۷ فقره سرقت از ساختمان‌های در حال احداث در سطح شهرستان اسفراین و حوزه استحفاظی پاسگاه ایرج اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.