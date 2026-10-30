رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از شناسایی کلاهبرداری با ترفند تأمین ارز دولتی و عودت ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به مالباخته با اقدام فوری کارشناسان پلیس فتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "امیر رمضان‌زاده" در تشریح این پرونده گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری، مشخص شد فردی با معرفی خود به‌عنوان یکی از مقامات و کارکنان ارشد یک دستگاه اجرایی، مدعی تأمین ارز دولتی برای واردات کالا شده و با جلب اعتماد شاکی، وی را به واریز مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به حساب اعلامی ترغیب کرده و پس از دریافت وجه، ارتباط خود را قطع کرده و پاسخگوی تماس‌ها نبوده است.

وی افزود: با اقدام فوری کارشناسان پلیس فتا و هماهنگی با مراجع قضایی و بانکی، وجه واریزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسدود و به حساب مالباخته عودت داده شد.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی با هشدار درباره شگرد‌های کلاهبرداری با سوءاستفاده از عناوین دولتی و وعده‌های ویژه، از شهروندان خواست پیش از هرگونه پرداخت وجه، از صحت ادعا‌ها اطمینان حاصل کنند و موارد مشکوک و جرائم سایبری را از طریق سایت پلیس فتا یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.