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دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: حمایتهای میلیاردی اروپا از رژیم صهیونیستی اکنون با هزینههای سنگین جنگی که بر دوش خود سنگینی میکند، روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر محسن رضایی در فضای مجازی نوشت: همین دیروز بود که اروپا به کارهای کثیف رژیم صهیونیستی افتخار میکرد؛ اما امروز از هزینههای میلیاردیِ جنگ با ایران، که بر دوشش سنگینی میکند، گله و شکایت دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: وقتی برای جنایات جنگی هورا میکشیدید، آیا تصور نمیکردید که پیامدهای آن دامنگیر خودتان هم خواهد شد؟ جنگ و ترور هزینه دارند؛ حالا نوبت شماست که این هزینه را بپردازید.