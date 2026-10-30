

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر محسن رضایی در فضای مجازی نوشت: همین دیروز بود که اروپا به کار‌های کثیف رژیم صهیونیستی افتخار می‌کرد؛ اما امروز از هزینه‌های میلیاردیِ جنگ با ایران، که بر دوشش سنگینی می‌کند، گله و شکایت دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: وقتی برای جنایات جنگی هورا می‌کشیدید، آیا تصور نمی‌کردید که پیامد‌های آن دامن‌گیر خودتان هم خواهد شد؟ جنگ و ترور هزینه دارند؛ حالا نوبت شماست که این هزینه را بپردازید.