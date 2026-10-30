رئیس‌جمهور با اشاره به یادبود روز نوجوان و نام شهید فهمیده، بر ضرورت تقویت قدرت ملی برای جلوگیری از هرگونه طمع دشمن نسبت به خاک و هویت ایران تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ ۸ آبان، روز نوجوان، یادآور شجاعت محمدحسین فهمیده و آرزو‌های ناتمام نوجوانان شهید در میناب، لامرد و دیگر نقاط کشور است.



رئیس جمهور تاکید کرد: نام و یاد فرزندان‌ ما در ذهن‌هایمان می‌ماند و حافظه تاریخی ما را می‌سازد تا بدانیم که باید آن‌قدر قوی باشیم که کسی جرأت نکند به خاک و هویت ما طمع کند.





