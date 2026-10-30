

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با شعار «ققنوس برخاسته از جنگ» در پردیس سینمایی ملت آغاز به کار کرد.

نمایش فیلم‌ها در دو بخش ملی و بین الملل و در گونه‌های بلند داستانی، کوتاه، هوش مصنوعی، پویانمایی و مستند برای مخاطبان برقرار است.

جلال غفاری دبیر این دوره از جشنواره با تاکید بر اینکه شعار جشنواره بعثت مردم است و بر همین مبنا هم پوستر این رویداد طراحی شده، گفت: تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره مردم ققنوس برخاسته از جنگ بود که ایده طراحی پوستر شد. ققنوس نماد جاودانگی است و این نگاه تاریخی درباره ایران است، ما همیشه در اوج ققنوس وارگی بوده‌ایم. ما از ۵۰۰ سال مقاومت ملت ایران در برابر دشمن متجاوز حرف می‌زنیمزیباشناسی و انسان وارگی مقاومت را باید بتوانیم در سینما بیاوریم و ببینیم چرا که عنصر زیبایی شناسی ایجابی است و سلبی نیست.

علاوه بر نمایش آثار، تمایز اصلی این دوره از جشنواره برگزاری مَستر کلاس‌ها یا کارگاه‌های انتقال تجربه پیشرفته توسط اساتید بزرگ سینمای ایران است.

همچنین نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌های کوتاه در خانه جشنواره برقرار است.

محمد علی شجاعی قائم مقام دبیر جشنواره ضمن تاکید بر حضور مردم در این رویداد گفت: علاوه بر خانه جشنواره که حضور برای عموم آزاد است، نزدیک به ۱۰ فرهنگسرا در تهران نمایش آثار مستند جشنواره را پیش بینی کرده‌اند.

همچنین در ۲۱ استان کشور، بیش از ۳۰ سالن سینما فیلم‌های سینمایی بلند جشنواره را نمایش خواهند داد.

این جشنواره تا ۱۳ آبان در پردیس سینمایی ملت، پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.