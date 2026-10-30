مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اعلام اینکه حدود ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش این سازمان هستند، گفت منابع ۱۵ همتی صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج برای پاسخ‌گویی به نیازها کافی نیست و پیشنهاد سازمان برای سال آینده، افزایش اعتبار صندوق به ۵۰ همت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در برنامه صف اول از تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، گسترش خدمات ناباروری و پیوند قلب و استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت خدمات سلامت سخن گفت و افزود: منابع این صندوق به همه بیمه‌ها، از جمله بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح اختصاص دارد. به گفته او، از زمان ایجاد صندوق تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بیماران هزینه شده و این حمایت‌ها در کنار پوشش بیمه پایه و تکمیلی، بخشی از پرداخت از جیب مردم را کاهش داده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود بسیاری از داروهای بیماران هموفیلی و مبتلایان به SMA و برخی بیماری‌های متابولیک به‌طور کامل پوشش داده می‌شوند. همچنین خدمات و داروهای بیماران سرطانی در بیمارستان‌های دولتی و پیوندها از طریق پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی ارائه می‌شود.

پیشنهاد ۵۰ همت برای صندوق بیماران خاص

ناصحی با بیان اینکه برآورد نیاز صندوق در سال گذشته حدود ۳۳ همت بوده، گفت از ۱۵ همت اعتبار اختصاص‌یافته، حدود نیمی به بیمه‌شدگان بیمه سلامت مربوط می‌شود و با مدیریت منابع، بخشی از نیازها پوشش داده شده است. او تأکید کرد افزایش هزینه دارو و تجهیزات پزشکی، منابع صندوق را ناکافی کرده و سازمان بیمه سلامت برای سال آینده پیشنهاد داده است اعتبار آن به ۵۰ همت برسد.

او یکی از راه‌های کمک به بیماران را مشارکت خیرین دانست و گفت کمک‌های مردمی از مسیرهای اعلام‌شده در سایت سازمان بیمه سلامت یا با دریافت اطلاعات از شماره ۱۶۶۶ قابل انجام است. به گفته ناصحی، این کمک‌ها می‌تواند بخشی از هزینه‌هایی را پوشش دهد که با وجود پرداخت بیمه، همچنان بر عهده بیمار می‌ماند.

توسعه خدمات هوشمند و استفاده از هوش مصنوعی

ناصحی با اشاره به پیشرفت بیمه سلامت در نسخه‌نویسی و رسیدگی الکترونیکی به اسناد گفت سازمان با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، چالش‌های خود را بررسی کرده و از میان ۷۱ مورد، ۱۰ چالش مهم را برای همکاری با این شرکت‌ها در اولویت قرار داده است.

او افزود بخشی از این همکاری‌ها به استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌ها، از جمله سرطان پستان، مربوط است. به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، داده‌های گسترده این سازمان می‌تواند به بهبود تشخیص، کنترل تخلفات و مدیریت هزینه‌ها کمک کند. او تأکید کرد شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان در بخش عمده این طرح‌ها مشارکت دارند.

تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، تأمین منابع را مهم‌ترین چالش بیمه‌ها دانست و گفت بر اساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه، بودجه موردنیاز بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸۲ همت بوده، در حالی که ۹۲.۴ همت در بودجه پیش‌بینی شده است تا به‌صورت ماهانه تخصیص یابد.

ناصحی با اشاره به انباشت مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها گفت برخی مطالبات چندین ماه پرداخت نشده است. او افزود ۸۵ همت برای پرداخت مطالبات از محل سهام در بودجه در نظر گرفته شده، اما این منابع تا زمان انجام مصاحبه نقد نشده بود. به گفته او، اگر این منابع در ماه‌های ابتدایی سال تأمین می‌شد، از بخشی از مشکلات مراکز درمانی و کاهش قدرت خرید داروخانه‌ها جلوگیری می‌شد.

ناصحی هشدار داد تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند بر تأمین به‌موقع دارو و تجهیزات و در نتیجه بر کیفیت خدمات اثر بگذارد؛ هرچند جامعه پزشکی، به گفته او، تلاش می‌کند شرایط بیماران را در نظر بگیرد.

خدمات پیوند قلب و درمان ناباروری

ناصحی درباره پیوند قلب گفت خدمات پیوند در کشور از قبل رایگان بوده و مصوبه جدید، مربوط به افزایش و مناسب‌سازی اعتبار اختصاص‌یافته به این خدمات است. او توضیح داد تعرفه‌گذاری به‌صورت «گلوبال» برای پیوند قلب در شورای عالی بیمه تصویب شده و برای اجرا باید مراحل تأیید در سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت را طی کند. به گفته او، افزایش اعتبار می‌تواند هزینه تجهیزات، اقلام مصرفی و خدمات تخصصی این عمل را بهتر پوشش دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین از پوشش خدمات درمان ناباروری خبر داد و گفت این خدمات در مراکز دولتی تا ۹۰ درصد و در مراکز خصوصی تا ۷۰ درصد پوشش داده می‌شود. او شمار افراد ثبت‌شده در سامانه ناباروری را حدود ۱۸۵ هزار نفر اعلام کرد و توصیه کرد افرادی که محدودیت مالی دارند، در صورت امکان از مراکز دانشگاهی و دولتی خدمات بگیرند.

تمرکز بر پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر

ناصحی با اشاره به شیوع بیماری‌هایی مانند دیابت و فشار خون گفت بیمه سلامت در کنار پوشش درمان، برنامه‌هایی برای غربالگری، کنترل وزن و پیشگیری از بیماری‌ها دنبال می‌کند. او افزود بخشی از اعتبارات نیز برای توسعه این اقدامات در نظر گرفته شده است.

ناصحی در پایان با عذرخواهی از بیمه‌شدگانی که به‌دلیل محدودیت منابع با دشواری‌هایی در تأمین دارو و دریافت خدمات روبه‌رو شده‌اند، گفت سازمان بیمه سلامت تلاش می‌کند با همکاری دولت و خیرین، پوشش و کیفیت خدمات را بهبود دهد.