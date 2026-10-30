دولت ترامپ با برجسته کردن مزایای اقتصادی توسعه صنایع دفاعی و ایجاد فرصت‌های شغلی، تلاش می‌کند توجه رأی‌دهندگان را از پیامد‌های اقتصادی تجاوز به ایران منحرف کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پولتیکو، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، دولت ترامپ با برجسته کردن مزایای اقتصادی توسعه صنایع دفاعی و ایجاد فرصت‌های شغلی، تلاش می‌کند توجه رأی‌دهندگان را از پیامد‌های اقتصادی جنگ ایران و نارضایتی فزاینده از این درگیری نظامی منحرف کند.

بیشتر نامزد‌های جمهوری‌خواه تمایلی ندارند درباره جنگ ایران صحبت کنند. در عوض، رئیس‌جمهور آمریکا و متحدانش پیام امنیتی متفاوتی را به رأی‌دهندگان منتقل می‌کنند و بر مزایای اقتصادی قدرت نظامی آمریکا تأکید دارند.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در هفته‌های پایانی منتهی به انتخابات میان‌دوره‌ای، سفر‌های متعددی به ایالت‌های سرنوشت‌سازی مانند اوهایو و ویسکانسین انجام داده است تا از احیای پایه صنعتی دفاعی آمریکا حمایت کند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، نیز در جریان بازدید از یک کارخانه فناوری دفاعی در ایالت مین، از «رنسانس تولید صنعتی» سخن گفت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هم در سفری کم‌سابقه به بالتیمور، از احداث یک کارخانه کشتی‌سازی جدید برای تولید زیردریایی‌های خودمختار خبر داد.

در هیچ‌یک از این اظهارات به پیامد‌های جنگ در ایران، از جمله جهش قیمت بنزین یا کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا، اشاره‌ای نمی‌شود. با این حال، این برنامه‌ها بستری برای دولت فراهم می‌کنند تا بر اشتغال‌زایی در آمریکا تأکید کند و توجه رأی‌دهندگان را از وضعیت نامطمئن جنگی که روند آن مطابق انتظار پیش نمی‌رود، به فرصت‌های اقتصادی ناشی از قدرت نظامی معطوف کند.

هگست هفته گذشته در شهر دیتون ایالت اوهایو گفت: «ای کاش همه آمریکایی‌ها می‌توانستند در کاخ سفید حضور داشته باشند و ببینند رئیس‌جمهور پشت میز می‌نشیند، به شرکت‌های صنایع دفاعی نگاه می‌کند و به آنها می‌گوید: دیگر نمی‌خواهم حتی یک شیفت کاری دیگر به فعالیت شما اضافه شود. من یک کارخانه جدید می‌خواهم. دو کارخانه جدید می‌خواهم. سه کارخانه جدید می‌خواهم. می‌خواهم تولید را سه، چهار یا پنج برابر کنید.»

ماهیت سیاسی این تلاش‌ها، تفاوت هگست را با وزیران دفاع پیشین آمریکا برجسته می‌کند؛ مقاماتی که نه برای نامزد‌های انتخاباتی تبلیغ می‌کردند ــ آن‌گونه که وزیر دفاع امسال انجام داده است ــ و نه پیام‌های خود را بر ایالت‌های رقابتی و سرنوشت‌ساز متمرکز می‌ساختند. هگست در حالی طی یک سال گذشته با عنوان «زرادخانه آزادی» کارزار سفر به مراکز صنایع دفاعی را برای گسترش ظرفیت این بخش دنبال کرده که در هفته‌های اخیر تقریباً تمام تمرکز خود را بر ایالت‌های رقابتی گذاشته است.

با این حال، مشخص نیست که برجسته کردن احیای پایه صنعتی دفاعی آمریکا، با توجه به افزایش شدید نارضایتی عمومی از جنگ، تا چه اندازه مؤثر واقع شود. شماری از نامزد‌های جمهوری‌خواه در رقابت‌های نزدیک انتخاباتی، از جمله کن پکستون، دادستان کل تگزاس، و جان هستد، سناتور ایالت اوهایو، حتی از اشاره به این درگیری نظامی نیز خودداری کرده‌اند؛ این در حالی است که احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران پس از انتخابات وجود دارد.

یکی از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفت: «فکر می‌کنید با کمتر از یک هفته فرصت، زمان کافی برای آنها باقی مانده است تا بتوانند چنین پیامی را به‌طور گسترده مطرح کنند؟ آنها در تلاشند تا پایان انتخابات از ورود مجدد به تقابل با ایران خودداری کنند تا تأثیر این ماجراجویی عمیقاً نامحبوب و پیامد‌های اقتصادی آن را کاهش دهند.»

وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هگست در حال «تسریع روند توسعه و افزایش ظرفیت پایه صنعتی دفاعی کشور» است. وی افزود: «این موضوع از نخستین روز فعالیت دولت، یکی از اولویت‌های اصلی ما بوده است.»

کاخ سفید نیز اعلام کرد که دولت در حال برجسته کردن تلاش‌های خود برای تقویت توانمندی‌های کشور است.

اولیویا ویلز، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «دموکرات‌ها ارتش ما را نابود کردند؛ رئیس‌جمهور ترامپ آن را بازسازی کرده و همچنان به تقویت پایه صنعتی دفاعی کشور ادامه می‌دهد. رئیس‌جمهور ترامپ و وزیر هگست با آزادسازی ظرفیت‌های زرادخانه آزادی، در حال احیای قدرت تولید دفاعی، افزایش سرعت تولید و تسریع ساخت تسلیحات هستند.»

دولت آمریکا تنها چند روز فرصت دارد تا رأی‌دهندگان را متقاعد کند که تداوم اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره می‌تواند زندگی آنها را بهبود ببخشد. با این حال، پروژه‌های صنعتی معمولاً به زمان طولانی برای اجرا و بهره‌برداری نیاز دارند؛ مسئله‌ای که تمرکز بر صنایع دفاعی را در این مقطع انتخاباتی به اقدامی نامتعارف تبدیل می‌کند.

به نظر می‌رسد برخی از این اطلاع‌رسانی‌ها صرفاً بازبسته‌بندی و طرح دوباره خبر‌هایی باشند که سال‌ها پیش اعلام شده‌اند. از جمله این موارد، بازدید هگست از روند پیشرفت ساخت هواپیمای موسوم به «روز قیامت» در دیتون است؛ پروژه‌ای که قرارداد آن نخستین بار در

دولت جو بایدن واگذار شده بود. همچنین مرکز تعمیر قطعات زیردریایی که ترامپ اوایل ماه جاری میلادی در اوهایو از آن تمجید کرد، پیش‌تر از سوی شرود براون، سناتور دموکرات سابق، مورد حمایت قرار گرفته بود؛ کسی که امسال برای بازپس‌گیری کرسی خود در سنا نامزد شده است.

شیوه تبلیغاتی دولت برای معرفی پروژه‌های جدید نیز یادآور یکی از پیام‌های کلاسیک کارزار‌های انتخاباتی است: افزایش هزینه‌کرد دولت به ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل کشور منجر می‌شود.

داگلاس های، استراتژیست باسابقه جمهوری‌خواه و مدیر ارتباطات پیشین کمیته ملی جمهوری‌خواهان، گفت: «این کار تفاوتی با تبلیغ هر برنامه یا کمک مالی دیگری ندارد. چنین اقدامی به نامزد‌ها امکان می‌دهد درباره دستاورد‌های خود برای ایالت یا حوزه انتخابیه‌شان صحبت کنند.»

دولت ترامپ توسعه صنایع دفاعی را به رشد اشتغال پیوند زده است؛ این در حالی است که هزینه جنگ هشت‌ماهه با ایران به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسیده است.

ترامپ و هگست تابستان امسال اعلام کردند که وزارت دفاع ۱۰ میلیارد دلار در تولید تسلیحات در ایالت پنسیلوانیا سرمایه‌گذاری خواهد کرد؛ ایالتی که چندین رقابت انتخاباتی سرنوشت‌ساز در آن جریان دارد. قرار است این سرمایه‌گذاری به ایجاد چهار هزار فرصت شغلی منجر شود. وزارت دفاع آمریکا همچنین در ماه جاری میلادی با تأمین مالی ساخت یک ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده در کارخانه کشتی‌سازی «بث آیرون ورکس» در ایالت مین موافقت کرد؛ ایالتی که سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه، در آن با رقابتی دشوار برای انتخاب مجدد روبه‌رو است.

یکی از نامزد‌های دموکرات انتخابات کنگره در یکی از ایالت‌های رقابتی گفت: «از نظر من، ماهیت معامله‌گرانه این اقدام کاملاً آشکار است. تصور می‌کنم افراد بسیار کمی، اگر اصلاً کسی باشد، این حرف‌ها را باور می‌کنند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه فاصله چندانی تا انتخابات میان‌دوره‌ای باقی نمانده است.»

با این حال، در صورت پیروزی دموکرات‌ها، ممکن است کنگره بعدی تمایل چندانی به افزایش هزینه‌های دفاعی، از جمله بودجه دفاعی یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری پیشنهادی ترامپ، نداشته باشد.

اریک فنینگ، وزیر پیشین نیروی زمینی آمریکا در دولت باراک اوباما و مدیرعامل کنونی انجمن صنایع هوافضا، گفت: «برای کاخ سفید مفید است که توجه‌ها را بر پایگاه امنیت ملی متمرکز نگه دارد، اما توانایی دولت برای تأثیرگذاری بر کنگره محدود است.»

افزایش چشمگیر هزینه‌کرد در بخش دفاعی نیز دست‌کم در کوتاه‌مدت، لزوماً به معنای افزایش مستقیم درآمد و قدرت خرید رأی‌دهندگان نیست.

یکی از مقام‌های پیشین وزارت دفاع آمریکا در این‌باره گفت: «سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی، در مقایسه با سایر اشکال توسعه اقتصادی، کارایی کمتری دارد؛ همین و بس.»

تأکید بر صنایع دفاعی ممکن است برای رأی‌دهندگانی که نگران امنیت اقتصادی بلندمدت خود هستند نیز جذابیت محدودی داشته باشد. نتایج نظرسنجی دانشکده حقوق دانشگاه مارکت که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد تنها ۱۶ درصد از رأی‌دهندگان ویسکانسین گفته‌اند وضعیت اقتصادی‌شان در مقایسه با یک سال قبل بهتر شده است؛ در حالی که ۴۲ درصد معتقدند وضعیتشان بدتر شده است. این رقم از زمان آغاز جنگ ایران به‌طور پیوسته افزایش یافته است.

چارلز فرانکلین، استاد حقوق و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه مارکت که مدیریت این نظرسنجی را بر عهده داشته است، گفت: «این وضعیت تا حدودی ناشی از مخالفت با خود جنگ است، اما در عین حال، نارضایتی از پیامد‌های اقتصادی جنگ نیز به‌ویژه نقش مهمی دارد.»

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پولیتیکو/ دولت ترامپ به دنبال بهره‌برداری انتخاباتی از رونق صنایع دفاعی آمریکاست