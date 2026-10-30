اوقات شرعی ۹ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۰ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۵ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین

حدیث روز:

امام على علیه السلام فرمود: لَیسَ لِکَذوبٍ اَمانَةٌ، وَ لا لِفُجورٍ صیانَةٌ.

دروغگو امانتدار نیست و بدکار، نگهدارنده اسرار. (غررالحکم، ج ۵، ص ۸۵، ح ۷۵۰۶)

احکام شرعی:

انجام آزمايشات پزشكى توسط غير مماثل

سوال) اگر براى ازدواج، نياز به آزمايش خون باشد، چنانچه دکتر زن براى اين کار نباشد آيا دکتر مرد که نامحرم است مى‌‌تواند اين کار را انجام دهد؟ در صورتى كه دکتر زن وجود دارد ولى در اثر بى‌‌توجهى و امثال آن، دکتر مرد اقدام به اين کار مى‌‌کند تکليف چيست؟

جواب) اگر ضرورت باشد مانعى ندارد لکن سهل‌انگارى و بى‌‌‌توجهى مجوز اين امر نيست. (استفتائات مقام معظم رهبری)