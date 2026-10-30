

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در جمعه ۸ آبان به شرح زیر است:

شما ملتی که ۲۴۴ شب؛ بله دقیقا ۲۴۴ شبه بدون هیچگونه احساس خستگی، ایستادگی رو پیش چشم دنیا معنا کردید؛ حضوری که یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی ایرانه. ایرانی که روحیه مقاومت مردمش، سن و سال نمیشناسه، مثل نوجوناییکه امروز صبح کف میدون انقلاب تهران، قاب فوق العاده‌ای رو به یاد شهیدان آرمان علی‌وردی و حسین فهمیده ترسیم کردن؛ همین دهه هشتادیا و دهه نودیا، تا به دنیا نشون بدن، پرچم عزت و غیرت ایرانی، چطور دست به دست میچرخه.

پرچمی که سایه بلندش تا دریا‌های جنوب گسترده شده و پاسدارای ارتشی و سپاهیش هر شناور متخلفی رو مجازات میکنن. مثل سه نفتکشی که نیروی دریایی سپاه زمینگیرشون کرد، یا دو نفتکشی که ارتش از برخوردشون با مین‌های دریایی خبر داده و شمپادی که مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این تاوان شرارت ارتش آمریکا و نادیده گرفتن مقررات ایرانی در تنگه هرمزه، چنانکه رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به صراحت گفته که دست از پا خطا کنن با پاسخ دندان شکن رو‌به‌رو می‌شن.

حتی اگه این جسارت، مبداش از کشورای همسایه باشه که اونا هم اونوقت باید تاوان بدن. مثل تاوانی که هم آمریکا و هم میزباناش یعنی امارات و کویت و قطر و عربستان در جنگ ۴۰ روزه دادن. در شرح بلایی که ایران سر پایگاه‌های آمریکا در منطقه آورده، بابی جونز افسر بازنشسته آمریکایی گفته: اونچه که رخ داد انهدام چند تا سازه نبود بلکه فروپاشی کامل ساختار پشتیبانی لجستیک آمریکا در غرب آسیا بود؛ در تکمیل صحبتای بابی جونز، یه افسر سابق نیروی دریایی آمریکا به اسم مت براکن گفته: هیچ ناو جنگی آمریکایی دیگه به خلیج فارس بر نمی‌گرده، تمام!

حالا پیامدهای راهبردی این مهم رو تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه بر زبون آورده. او که نماینده ترامپ در امور سوریه و به نوعی مسئول پیشبرد سیاستای آمریکا در منطقه است گفته: کشورای منطقه میگن ما میدونیم که امریکا در نهایت به خونه اش میره، اونوقت ما می‌مونیم و این شیر زخمی. یعنی ایران. اینکه چرا امریکاییا این روزا با صراحت بیشتری فرجام کارشون یعنی اخراج یا فرارشون از منطقه رو به زبون میارن، شاید در دو مساله باشه که خودشون میگن: یکی اینکه بگفته ویلیام مک‌ریون، فرمانده پیشین فرماندهی عملیات ویژه آمریکا، در جنگ با ایران به بن‌بست رسیده‌ان و با نوعی «بن‌بست کلاسیک نظامی» روبه‌رو شده ان که حتی با حملات بیشتر نمی‌تونن نتیجه نهایی جنگ رو تغییر بدن.

دومین مطلب رو هم موسسه تحقیقاتی مسکن و دارایی آمریکا گفته. اچ اف آی گفته عملیات نفتی آمریکا و امارات در هرمز به بن‌بست خورده و عبور نفت از تنگه درپی تشدید برخورد ایران با شناورای متخلف تقریبا صفر شده، برا همینه که ترامپ اعصابش بهم ریخته تا جایی که وقتی در برابر سوال خبرنگارا کم میاره، سعی میکنه درماندگیش رو با دشنام و توهین به اونا جبران کنه، جی دی ونس معاونش هم مثل ترامپه. ونس دستپاچه توی فاکس نیوز ظاهر شده و گفته ترامپ اجازه نمیده جنگ با ایران بی پایان باشه.

اونا اون قدر مستاصل شدن که به دیپلماسی پنهان و نامه و پیغام پسغام رو آوردن؛ حالا هم امروز گفته میشه هیئت قطری به عنوان میانجی خودشون رو به تهران رسوندن که چیکار کنن؟! جوابی از ایران ببرن! اما پاسخ ایران یه جمله اس: تا وقتی شروط هفتگانه مو به مو اجرا نشه، مذاکره‌ای در کار نیست! به قول حاج علی اکبری خطیب جمعه امروز تهران، ملت ایران فریب نامه نگاری و درخواستای مذاکره آمریکا رو نیمخوره و حتی اگه بیشتر فشار بیارن، ممکنه مجبور بشیم در دکترین هسته‌ای مون بازنگری کنیم.

نویسنده: مهشید تراشی