وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از روند اجرای درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی بروجن گفت: با دو راهکار خرید تجهیزات اساسی توسط سازمان و افزایش درصد قراردادها، این طرح و چهار درمانگاه دیگر استان در کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بازدید با اشاره به وجود ۵ درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی در حال ساخت در استان، گفت: برای تسریع در تکمیل این طرح ها، دو راهکار اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

میدری افزود: خرید تجهیزات اساسی توسط سازمان تأمین اجتماعی و خارج کردن آن از فهرست تعهدات پیمانکار، همچنین افزایش درصد قرارداد‌ها با توجه به تورم‌های شدید و افزایش هزینه‌های اجرایی، از جمله راهکار‌های پیش‌بینی‌شده برای تسریع در تکمیل این طرح‌هاست.

وی گفت: مقرر شده است استاندار با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در یکی دو هفته آینده برای بررسی و اجرایی شدن این راهکار‌ها جلسه‌ای برگزار کند و نمایندگان مجلس نیز پیگیری‌های لازم را برای تسریع در تکمیل این طر ح‌ها انجام دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد:طرح‌های درمانگاه تخصصی بروجن و سایر نقاط استان، در کمتر از یک سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسند.