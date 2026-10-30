مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: از ابتدای آذرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با اجرای مرحله جدید ساماندهی عرضه بنزین، امکان استفاده از ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم و بهای هر لیتر ۱۰ هزار تومان از طریق کارت سوخت شخصی فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون بیان کرد: از ابتدای آذرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با اجرای مرحله جدید ساماندهی عرضه بنزین، امکان استفاده از ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم و بهای هر لیتر ۱۰ هزار تومان از طریق کارت سوخت شخصی فراهم خواهد شد.

وی از شهروندان خواست هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت، کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند.

ایدون همچنین تأکید کرد: افرادی که فاقد کارت سوخت هستند یا کارت آن‌ها مفقود شده است، در اسرع وقت برای دریافت کارت جدید یا صدور کارت المثنی اقدام کنند تا در زمان اجرای طرح با مشکل یا وقفه در سوخت‌گیری مواجه نشوند.