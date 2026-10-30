به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مراسم گرامیداشت ۶۸ شهید دانش آموز شهرستان کهک و شهدای دانش آموز دفاع مقدس دوم و سوم که خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، برخی مسئولان و مردم شهید پرور شهرستان کهک حضور داشتند ضمن پاسداشت ارزش‌های نظام و انقلاب بر ادامه راه شهدا بویژه دانش آموزان شهید و امامین انقلاب تاکید شد.

اجرای سرود و تجلیل از خانواده شهدای دانش آموز جنگ رمضان از دیگر برنامه‌های این یادواره بود.

هشتم آبان ماه سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده در تقویم روز نوجوان و بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است.