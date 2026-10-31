معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان : بر اساس هدف گذاری ها ، طرح‌های اولویت‌دار حوزه آب و راه تا پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری می رسند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرج‌الله ایلیات در جلسه تأمین مالی طرح‌های زیربنایی استان سمنان، تأمین آب و توسعه راه‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های استان دانست و گفت: برخی از این پروژه‌ها سال‌ها متوقف بودند و اکنون فعال شده‌اند، اما برای تکمیل آنها به منابع مالی بیشتری نیاز است.

وی افزود:استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و تهاتر برای تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است تا روند اجرای آنها شتاب بگیرد.

ایلیات همچنین از شناسایی طرح‌های راه‌سازی با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: تأمین منابع مالی این پروژه‌ها از طریق ظرفیت‌های استانی و پیگیری مجوز‌های لازم از دولت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پروژه محور فیروزکوه ـ سمنان افزود: سهم مالی استان برای این طرح تأمین شده و آمادگی لازم برای ادامه فرایند تأمین مالی و اجرای پروژه وجود دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی طرح‌های زیربنایی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از موانع این پروژه‌ها برطرف شده است و پیگیری‌ها برای اخذ مجوز‌های موردنیاز و تأمین منابع مالی ادامه دارد تا طرح‌های اولویت‌دار آب و راه استان تا پایان دولت چهاردهم تکمیل و به بهره‌برداری برسند.