به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در روزهای شنبه و یکشنبه از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود اما همچنان در مناطق جنوبی و غربی استان احتمال رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.

همچنین از اواخر وقت یکشنبه تا صبح سه‌شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد منطقه می‌شود که با رگبار باران و وزش باد شدید همراه خواهد بود.

دمای هوای سنندج نیز فردا بین ۷ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.