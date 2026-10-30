پایگاه المپیک در پیش‌نمایش رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶، بنیامین فرجی، پدیده ایران، را یکی از مدعیان اصلی عنوان قهرمانی انفرادی مردان معرفی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی که پرچمدار کاروان ایران و تنها نماینده تنیس روی میز کشورمان در این بازی‌هاست، پیش‌تر نام خود را با دو پیروزی تاریخی بر سر زبان‌ها انداخت؛ او در ۱۴ سالگی و در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات تیمی قهرمانی آسیا در قزاقستان، وانگ چوکین، قهرمان المپیک پاریس و نفر اول جهان از چین را در پنج گیم شکست داد؛ آن هم در حالی که ۲۰۹ پله در رنکینگ بزرگسالان از حریفش عقب‌تر بود.

فرجی یک سال بعد در قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در بوبانشوار هند، لین شیدونگ، نفر دوم جهان از چین را نیز شکست داد تا رسانه‌های چینی لقب «قاتل واقعی غول‌ها» را به او بدهند.

فرجی اکنون در رده دهم رده بندی کمتر از ۱۹ سال جهان قرار دارد؛ در حالی که تازه در آذرماه ۱۷ ساله می‌شود. مهم‌ترین رقیب او فلاوین کوتن از فرانسه است؛ نفر چهارم رنکینگ جوانان جهان که پس از قهرمانی در مسابقات کانتندر تونس به جمع ۲۰ بازیکن برتر بزرگسالان جهان هم رسید و شش ماه پیش در یک‌هشتم نهایی کانتندر آلماتی فرجی را شکست داده است. با این حال فرجی می‌گوید: «به نام و رنکینگ حریفان توجهی نمی‌کنم؛ فقط تلاش می‌کنم بهترین بازی‌ام را انجام دهم. تجربه حضور در مسابقات بین‌المللی زیادی را دارم و برای درخشش در المپیک جوانان و کسب مدال بسیار هیجان‌زده‌ام.»

رقابت‌های تنیس روی میز داکار ۲۰۲۶ از شنبه در مرکز نمایشگاهی داکار آغاز می‌شود و فرجی از یکشنبه در مرحله مقدماتی انفرادی به میدان می‌رود.

هدایت پینگ پنگ باز کشورمان در این رقابت‌ها برعهده میعاد مکیف سرمربی تیم جوانان است.