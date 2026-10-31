جشنواره‌ ورزشی و فرهنگی دانش آموزان در کنار پدر و مادر‌ها با عنوان خانواده پویا در گرمسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جشنواره خانواده پویا با شعار دانش آموز پویا، خانواده با نشاط و جامعه سالم و با هدف ایجاد روحیه شادابی و نشاط و مشارکت خانواده‌ها برای ورزش برگزار شد.

قرار است جشنواره خانواده پویا با تیم‌های مادر و دختری و پدر و پسری پنج شنبه و جمعه‌ها هر هفته در استان سمنان برگزار شود

تمام سالن‌های ورزشی در شهرستان گرمسار روز‌های پایانی هفته در اختیار خانواد‌های دانش آموزان با جشنواره خانواده پویا قرار خواهد گرفت.